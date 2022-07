HAWKMOON COMMENCE SON PROGRAMME DE CREUSEMENT DES TRANCHÉES SUR WILSON

Hawkmoon Resources Corp. (CSE : HM ; OTCQB : HWKRF ; FSE : 966) (« Hawkmoon » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que M. Thomas Clarke, VP de l’exploration, est maintenant à la propriété aurifère Wilson (la « Propriété ») afin de superviser le début du programme de creusement des tranchées (le “Creusement des tranchées”) à la Propriété. Le Creusement des tranchées est proposé afin d’examiner une série de cible d’intérêt dans des zones sous-explorées de la Propriété. Les indices aurifères de la propriété sont présents à l'interface de roches volcaniques et d'un filon-couche de gabbro. Ces roches ont été plissées en une grande structure avec les indices aurifères Toussaint et Midrim situés sur le flanc sud de cette structure plissée, comme illustré à la figure 1.

Figure 1: Carte de la propriété Wilson montrant les différents indices aurifères (Graphic: Business Wire)

Le Creusement de tranchées se concentrera principalement sur le flanc nord de la structure plissée ainsi que sur d'autres cibles sur la Propriété. Comme peu de travaux ont été effectués sur le flanc nord, il est beaucoup plus rentable, à ce stade, de creuser et de dégager la couverture de surface comme première phase des travaux d'exploration. Reportez-vous à la figure 2 pour une carte montrant les différentes cibles de tranchées sur le flanc nord du pli sur Wilson.

Hawkmoon commencera le Creusement de tranchées en essayant de localiser l'ancien collier de forage du VP 94-51 et en travaillant vers l'extérieur à partir de ce point de départ connu. Deux intersections aurifères près de la surface dans cet ancien trou ont identifié une zone aurifère comme indiqué dans le tableau 1 que Hawkmoon prévoit de tenter de cartographier le long de la direction. Le trou VP 94-51 a été foré avant l'introduction du Règlement 43-101 et les résultats sont traités comme historiques.

Tableau 1: Résultats d'analyse sélectionnés pour VP 94-51

Trou de forage De (mètres) À (mètres) Longueur (mètres) Teneur en or (g/t) VP 94-51 22,0 23,0 1,00 8,95 VP 94-51 38,0 40,0 2,00 1,06

Après avoir examiné cet ancien trou, Hawkmoon prévoit de cibler les zones suivantes sur des sections espacées d'environ 50 mètres :

Contact Gabbro-Volcaniques Limite nord de la zone aurifère identifiée dans le forage historique VP 94-51 Limite sud de la zone aurifère identifiée dans le forage historique VP 94-51 Anomalies PP avec un facteur métallique modéré (chargeabilité et résistivité) provenant d'un levé PP réalisé en 2011 par Viking Gold.

Hawkmoon prévoit de commencer le forage sur Wilson à la mi-juillet. La Société a contracté Faubert & Fils Inc pour les services de forage au diamant. La Société a fait appel à Faubert & Fils Inc. pour chacun de ses précédents programmes de forage sur la Propriété et au Projet Lava près de Belleterre, Québec.

Branden Haynes, président d’Hawkmoon, déclare : « Juillet est le début de notre saison de travail d'été, et la société attend avec impatience des résultats positifs. L'objectif du programme de tranchées est d'étendre une zone aurifère historique, visant à creuser autour du contact entre les volcanites et le gabbro et d'examiner une série d'anomalies PP avec une signature favorable. »

À propos d’Hawkmoon Resources

Hawkmoon se concentre entièrement sur ses deux projets aurifères québécois. Le projet aurifère Wilson est situé dans l’une des plus grandes régions aurifères au monde, la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Wilson est accessible par des routes entretenues par le gouvernement et se trouve à proximité de l’est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le deuxième projet est situé dans le camp aurifère Belleterre au sud-ouest de Val-d’Or.

Pour plus d’informations, consultez les documents déposés par la Société disponibles sur www.sedar.com.

Personne qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été révisées et approuvées par Thomas Clarke P.Geo., Pr.Sci.Nat. M. Clarke est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 et est administrateur et vice-président de l’exploration de Hawkmoon.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

“Branden Haynes”

Branden Haynes, PDG

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. L'utilisation du mot "prévu", "projeté", "poursuivant", "plans" et d'expressions similaires vise à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent des déclarations concernant : le programme de Creusement des tranchées ; et le calendrier du prochain programme de forage sur la Propriété. Les déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, lorsqu'en raison de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

