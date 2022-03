HAWKMOON FORE 8.20 MÈTRES D'OR À 1.61 G/T SUR LA PROPRIÉTÉ LAVA, QUÉBEC

Hawkmoon Resources Corp. (CSE : HM ; OTCQB : HWKRF ; FSE : 966) (« Hawkmoon » ou la « Société ») a reçu les résultats d’analyse finaux pour les dix trous de forage (les « Trous ») de son programme de forage 2021 (le « Programme ») sur le projet aurifère Lava (« Lava » ou la « Propriété »). La propriété est située à environ 20 kilomètres à l'ouest de la ville de Belleterre dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec et à environ 110 kilomètres au sud-ouest de la ville de Val-d'Or, au Québec.

Figure 1 : Carte des trous de forage et du champ magnétique total (Graphic: Business Wire)

Faits saillants des trous divulgués dans ce communiqué de presse

Le programme consistait en dix trous pour un total de 1 005 mètres et a été complété en novembre 2021 et ciblait la zone de cisaillement Lavallée (« LSZ »). La LSZ a été forée sur une distance horizontale de 400 mètres jusqu'à une profondeur verticale maximale de 100 mètres. Le forage était basé sur la modélisation 2-D1 des données de polarisation induite et de résistivité d'un levé réalisé en 20072.

Le trou LA21-42 a intercepté la LSZ et titré 1,61 gramme d'or par tonne (« g/t Au ») sur 8,20 mètres.

Sept des dix sondages ont intercepté des résultats aurifères positifs incluant des analyses jusqu'à 16,05 g/t Au dans LA21-49 sur 0,20 mètre. Cet échantillon faisait partie d'un intercept de 2,43 g/t Au sur 1,70 mètre.

Cadre et style de minéralisation

Le forage a rencontré une large zone de diorite cisaillée (la « Zone d'altération »). La LSZ est présente dans la Zone d'altération mesurée de 2,7 à 11,8 mètres d'épaisseur en fond de trou. La LSZ a été injectée avec des veines de quartz dont la largeur varie de 0,1 mètre à 2,0 mètres. Les sulfures disséminés à semi-massifs se présentent sous forme de bandes atteignant 10 centimètres de large à l'intérieur et le long des marges des veines de quartz. Les valeurs aurifères dans la LSZ ont atteint un maximum de 16,05 g/t Au sur 20 centimètres dans LA21-49. Une teneur plus élevée en minéraux sulfurés semble généralement conduire à des teneurs en or plus élevées.

Le tableau 1 met en évidence certains dosages d'or reçus pour les trous. Les résultats représentent les longueurs de fond de trou et pas nécessairement les vraies largeurs. La figure 1 montre une carte du forage. Une photographie du noyau est montrée à la figure 2.

Tableau 1 : Faits saillants des dosages d'or reçus pour le programme de forage Lava Trous forés De (mètres) À

(mètres) Longueur

(mètres) Teneur en or

(g/t) LA21-42 61,1 69,3 8,20 1,61 Incluant 67,3 69,3 2,00 3,72 LA21-49 55,4 57,1 1,70 2,43 Incluant 55,9 56,1 0,20 16,05 LA21-45 84,2 87,3 3,10 1,28 LA21-43 112,2 113,7 1,50 1,38 LA21-47 80,8 81,3 0,50 2,62 LA21-47 83,7 84,6 0,90 1,62 LA21-46 53,2 54 0,80 1 LA21-44 57,4 60,4 3,00 0,93 LA21-40 Aucune valeur significative LA21-41 Aucune valeur significative LA21-48 Aucune valeur significative

Branden Haynes, président de Hawkmoon, déclare : « Nous sommes satisfaits de ces premiers résultats de forage. L'application de la modélisation 2D aux données géophysiques précédentes a fourni un ciblage à haute fiabilité et à faible coût pour le programme de forage. Les intervalles aurifères recoupés par le forage confirment cette approche qui peut être appliquée à d'autres cibles géophysiques sur la propriété Lava. »

Procédures d'échantillonnage

The gold results reported in this press release were obtained from core samples delivered in person to Bourlamaque Assay Laboratories Ltd. ("Bourlamaque") in Val d'Or, Quebec for analysis. One blank and one certified reference material standard were included in every 20-sample batch of samples. The samples were crushed to a minimum 70% <1.7-millimetre, riffle split to 250 grams and then pulverized to a minimum 85% <75 microns. Sample pulps were analysed for gold by classic 30-gram fire assay (“FA”), atomic absorption spectrometry finish with a lower reporting limit of 0.01g/t Au (Bourlamaque Code AU020-SAA 30g). Sample returning >10g/t Au were automatically re-assayed by FA-gravimetric finish.

À propos d’Hawkmoon Resources

Hawkmoon se concentre entièrement sur ses trois projets aurifères québécois. Deux de ces projets sont situés dans l’une des plus grandes régions aurifères au monde, la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Ces deux projets aurifères sont accessibles par des routes entretenues par le gouvernement et se trouvent à proximité l’un de l’autre à l’est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le troisième projet est situé dans le camp aurifère Belleterre au sud-ouest de Val-d’Or.

Pour plus d’informations, consultez les documents déposés par la Société disponibles sur www.sedar.com.

Personne qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été révisées et approuvées par Thomas Clarke P.Geo., Pr.Sci.Nat. M. Clarke est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 et est administrateur et vice-président de l’exploration de Hawkmoon.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

“Branden Haynes”

Branden Haynes, PDG

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. L'utilisation du mot "prévu", "projeté", "poursuivant", "plans" et d'expressions similaires vise à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent des déclarations concernant une teneur plus élevée en minéraux sulfurés semblant généralement conduire à des teneurs en or plus élevées et l'application des résultats d'intersection aurifère à d'autres cibles géophysiques sur la propriété Lava. Les déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, lorsqu'en raison de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

