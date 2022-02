HAWKMOON RESOURCES FAIT UNE DEMANDE DE PERMIS POUR LE PROGRAMME DE FORAGE WILSON 2022

Hawkmoon Resources Corp. (CSE : HM ; OTCQB : HWKRF ; FSE : 966) (« Hawkmoon » ou la « Société ») annonce qu’elle a fait une demande de permis (le « Permis ») pour un programme de forage au diamant et d'exploration de surface sur la propriété Wilson (« Wilson » ou la « Propriété »). La Propriété est située dans le Canton de Verneuil à quinze kilomètres à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon et à 150 kilomètres au nord-est de Val-d'Or. Une fois accordé, le Permis permettra à Hawkmoon de forer 5 000 mètres (le « Programme de forage »). Hawkmoon prévoit de commencer le programme de travaux de surface fin juin et le programme de forage à la mi-juillet. Le programme de forage propose vingt et un trous autour de l'indice Toussaint (« Toussaint »), de l'indice Midrim (« Midrim ») et de Toussaint East. Il est prévu que les trous iront de 200 à 400 mètres de longueur. Si des cibles de forage de qualité sont identifiées par le programme de travaux de surface de la première phase, le programme de forage sera ajusté en conséquence. Une description du programme de forage proposé est subdivisée en trois zones cibles.

Figure 1 : Carte montrant les cibles clés pour l'examen de surface. Remarque : les cercles noirs sont des trous de forage (comprenant les trous proposés pour 2022)

Cible de forage 1 : Indice Toussaint

Dix trous sont proposés pour le Toussaint. Ces forages viseront à prolonger les zones minéralisées identifiées par Hawkmoon en 2021, notamment HMW 21-08 (11,25 g/t Au sur 3,0 mètres) et HMW 21-09 (13,1 g/t Au sur 3,0 mètres). Ces deux trous prolongeaient le Toussaint vers l'est, tous deux avec des intersections substantielles. Trois trous sont proposés à l'est de HMW 21-09 et deux trous sont proposés à l'ouest de HMW 21-09. Trois forages sont proposés à l'est de HMW 21-08. Les deux derniers trous devraient avoir une longueur de 400 mètres, espacés d'environ 80 mètres. Ces trous devraient être forés à l'est et à l'ouest de HMW 21-07. Ces deux trous plus profonds visent également à tester l'extension d'un intercept historique profond dans VP 94-45 (20,16 g/t Au sur 2,6 mètres*).

Cible de forage 2 : Indice Midrim

Sept trous sont proposés pour tester des extensions des découvertes faites par Hawkmoon en 2021 au Midrim. Deux forages sont prévus à l'est de HMW 21-28 pour tester l'extension de l'intersection à haute teneur (83,6 g/t Au sur 1,0 mètre). Il est proposé de forer deux autres trous à l'ouest de HMW 21-28 vers l'intersection près de la surface dans HMW 21-24 (10,0 g/t Au sur 1,0 mètre). Deux trous supplémentaires sont prévus à l'ouest de HMW 21-24. Un trou plus profond est proposé sur la section avec HMW 21-24 pour tester la profondeur de cette intersection près de la surface.

Cible de forgae 3 : le Toussaint Est

Il est proposé de forer quatre trous entre le Toussaint et le Midrim. Deux de ces trous sont prévus pour tester l'expansion de l'intersection historique dans VP 93-22 (11,71 g/t Au sur 5,2 mètres*) vers l'est. Un trou testera cette même intersection historique à l'ouest. Le dernier trou proposé est prévu pour tester le potentiel d'extension des intersections historiques dans VP 11-18 vers l'est (8,7 g/t Au sur 3,0 mètres* et 30,1 g/t Au sur 1,0 mètre*).

Programme d'exploration de surface

Avant de commencer le programme de forage, Hawkmoon prévoit de mener un programme de défrichage et de creusement d'affleurements (« Tranchées ») à divers endroits sur la propriété. La plus grande cible de tranchées, la zone nord-ouest, a fait l'objet de peu de travaux antérieurs à ce jour. La combinaison de la signature de polarisation induite (« PI »), la présence d'intersections de forage notables et de roches volcaniques en contact avec un gabbro font de cette zone une priorité absolue. Hawkmoon a une série de cibles sur les indices Toussaint et Midrim qui comprennent des zones autour des découvertes faites en 2021. Reportez-vous à la figure 1 qui montre les cibles clés pour le creusement de tranchées sur la propriété.

M. Branden Haynes, président d’Hawkmoon déclare : « Nous sommes tous impatients de reprendre le travail sur Wilson. Hawkmoon prévoit de s'appuyer sur les succès de l'été dernier. Nous prévoyons un programme de travail complet sur Wilson cette année. Ces travaux débuteront par un programme d'exploration de surface couvrant des cibles d'intérêt. Une fois cela terminé, nous prévoyons de forer 5 000 mètres supplémentaires. »

À propos d’Hawkmoon Resources

Hawkmoon se concentre entièrement sur ses trois projets aurifères québécois. Deux de ces projets sont situés dans l’une des plus grandes régions aurifères au monde, la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Ces deux projets aurifères sont accessibles par des routes entretenues par le gouvernement et se trouvent à proximité l’un de l’autre à l’est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le troisième projet est situé dans le camp aurifère Belleterre au sud-ouest de Val-d’Or.

Pour plus d’informations, consultez les documents déposés par la Société disponibles sur www.sedar.com.

Personne qualifié

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été révisées et approuvées par Thomas Clarke P.Geo., Pr.Sci.Nat. M. Clarke est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 et est administrateur et vice-président de l'exploration de Hawkmoon.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

“Branden Haynes”

Branden Haynes, PDG

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. L'utilisation du mot "prévu", "projeté", "poursuivant", "plans" et d'expressions similaires vise à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent des déclarations concernant : le programme d'exploration et de forage en surface prévu par la société sur son projet aurifère Wilson. Les déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, lorsqu'en raison de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

* Une personne qualifiée n'a pas encore effectué le travail nécessaire pour vérifier ces valeurs et ces valeurs ne doivent donc pas être invoquées.

