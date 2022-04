MISE À JOUR CORPORATIVE D'AVRIL 2022 DE HAWKMOON RESOURCES

Hawkmoon Resources Corp. (CSE : HM ; OTCQB : HWKRF ; FSE : 966) (« Hawkmoon » ou la « Société ») a le plaisir de fournir la lettre suivante de son PDG et Fondateur, Branden Haynes, aux parties prenantes :

Chères parties prenantes,

Ce mois-ci marque le premier anniversaire de la transformation d'Hawkmoon en société publique. La Société est impatiente de commencer le forage sur son projet aurifère clé "Wilson" en juillet. Jusque-là, les performances d’Hawkmoon sur le marché pourraient subir des pressions en raison d'un manque de nouvelles et d'activité.

Ce qu'il est important de retenir, c'est de comprendre le fonctionnement des titres miniers juniors. Les investissements liés aux juniors sont à haut risque car ils sont nouveaux sur le marché et ne disposent pas encore d'une base d'actifs éprouvée. Les juniors en phase d'exploration pourraient ne trouver aucune ressource du tout. D'un autre côté, le potentiel est là pour une grande récompense et une énorme excitation si l'exploration et le développement réussissent. Une règle empirique est que vous devez examiner 1 000 anomalies pour trouver un prospect. Et moins d'un prospect sur mille se transforme en mine. En d'autres termes, trouver une mine est un coup d'un million contre un.

Avec l'évaluation des risques à l'esprit, il est également important d'examiner les aspects positifs liés à Hawkmoon :

Les projets de la Société sont situés au Québec, qui est une région politique stable et une juridiction favorable à l'exploitation minière.

Le projet aurifère Wilson se trouve dans une zone dont la géologie est similaire à celle des mines et gisements en production à proximité, tels que le gisement "Windfall" de Minière Osisko, qui comprend une estimation des ressources minérales de 9 472 mt à 10,5 g/t au (mesurées et indiquées) et une estimation des ressources minérales de 13 035 mt à 8,6 g/t au (inférées) 1 .

. La Société a un bilan solide et aucune dette.

Partenariat solide avec le vendeur immobilier de Wilson, Ressources Cartier inc.

Lorsque vous investissez dans une société d'exploration junior telle que Hawkmoon, n'oubliez pas que vous devez vous armer de patience et être prêt à laisser un investissement donné des mois, voire des années, à se réaliser. Une bonne gestion a besoin de temps pour s'exécuter et l'exploration des ressources est une entreprise difficile.

En terminant, je tiens à remercier nos talentueuses équipes techniques et corporatives pour leur diligence et leur travail acharné et tous nos actionnaires, nouveaux et anciens, pour leur confiance et leur soutien. Nous sommes impatients de vous tenir au courant de nos progrès sur Wilson cet été.

Meilleures salutations,

Branden Haynes, PDG et fondateur.

À propos d’Hawkmoon Resources

Hawkmoon se concentre entièrement sur ses deux projets aurifères québécois. Le projet aurifère Wilson est situé dans l’une des plus grandes régions aurifères au monde, la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Wilson est accessible par des routes entretenues par le gouvernement et se trouve à proximité de l’est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le deuxième projet est situé dans le camp aurifère Belleterre au sud-ouest de Val-d’Or.

Pour plus d’informations, consultez les documents déposés par la Société disponibles sur www.sedar.com.

Personne qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été révisées et approuvées par Thomas Clarke P.Geo., Pr.Sci.Nat. M. Clarke est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 et est administrateur et vice-président de l'exploration de Hawkmoon.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

“Branden Haynes”

Branden Haynes, PDG

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. L'utilisation du mot "prévu", "projeté", "poursuivant", "plans" et d'expressions similaires vise à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent des déclarations concernant la performance du marché de la société face à la pression, des règles empiriques concernant l'exploration minérale et la société tenant les parties prenantes informées de ses progrès à Wilson cet été. Les déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, lorsqu'en raison de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Branden Haynes, PDG et directeur, Email : branden@hawkmoonresources.com ; Téléphone : 604-817-1595

