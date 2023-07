Hawthorn Bancshares, Inc. est une société holding bancaire. Les activités de la société se limitent à la détention, indirectement par l'intermédiaire de sa filiale Union State Bancshares, Inc. (Union), du capital social en circulation de la Hawthorn Bank (la Banque). La Banque est une banque à service complet qui exerce une activité bancaire et fiduciaire générale, proposant à ses clients des comptes de chèques et d'épargne, des services bancaires par Internet, des cartes de débit, des certificats de dépôt, des services fiduciaires, des services de courtage, des coffres-forts et une gamme de services de prêt, notamment des prêts commerciaux et industriels, des prêts personnels à paiement unique, des prêts à tempérament et des prêts immobiliers commerciaux et résidentiels. La banque dispose d'environ 23 bureaux bancaires. Ses filiales comprennent Union State Bancshares, Inc, Hawthorn Bank, Jefferson City IHC, LLC, Hawthorn Real Estate, LLC, HB Realty, LLC, Exchange National Statutory Trust I, Exchange National Statutory Trust II et Hawthorn Risk Management, Inc.

Secteur Banques