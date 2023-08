HAXC Holdings (Beijing) Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la personnalisation et à la sélection de dispositifs d'affichage de base des produits électroniques de cockpit, au développement de systèmes logiciels et matériels, et à la vente de dispositifs généraux. Ses dispositifs personnalisés comprennent principalement des écrans à cristaux liquides et des écrans tactiles. Ses principaux dispositifs d'affichage sont principalement utilisés dans les produits électroniques de cockpit, tels que les commandes centrales automobiles et les instruments à cristaux liquides. Les logiciels d'instruments à affichage à cristaux liquides (LCD) complets comprennent principalement des logiciels de couche système, de couche intermédiaire et de couche application. Les systèmes matériels comprennent principalement les systèmes matériels de la carte de commande principale des instruments à cristaux liquides complets, les interfaces du corps des instruments à cristaux liquides complets et les modules d'affichage des instruments à cristaux liquides complets. Les dispositifs d'usage général comprennent les écrans LCD d'usage général de voiture, les modules de navigation inertielle de voiture, les caméras de voiture, les capteurs d'images, les feux à diodes électroluminescentes (DEL) et d'autres dispositifs d'usage général.

Secteur Equipements et pièces électroniques