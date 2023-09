(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Blencowe Resources PLC - Mineur de graphite basé à Londres et exploitant le projet Orom-Cross dans le nord de l'Ouganda - Reçoit une subvention de 5 millions de dollars du Development Finance Corp du gouvernement américain pour son projet de graphite Orom-Cross. La société reçoit immédiatement 1 million d'USD de cette subvention. Cameron Pearce, président exécutif, déclare : "Cette relation de financement avec la DFC est un événement unique qui change la donne pour Blencowe. À notre connaissance, aucun autre projet de graphite dans le monde n'a reçu à ce jour une subvention de ce type de la part de la DFC. Nous apprécions et valorisons ce soutien et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour renforcer leur confiance dans le cadre de cette relation, afin de garantir que nous réaliserons ensemble un projet de grande qualité". Jangada Mines PLC, société minière basée à Londres et axée sur le Brésil, qui donne la priorité aux matières premières nécessaires au secteur des énergies renouvelables, et qui détient 10 % des parts de Blencowe, prend acte de l'annonce de Blencowe.

Haydale Graphene Industries PLC - société de solutions technologiques basée à Carmarthenshire, au Pays de Galles - lève 60 000 GBP en émettant 12,6 millions d'actions au détail à 0,5 pence chacune. En outre, Haydale prévoit d'émettre 912,0 millions d'actions de placement et 88,0 millions d'actions de souscription, pour lever un total de 5,1 millions de livres sterling, sous réserve de l'adoption de résolutions lors de l'assemblée générale de la société le 3 octobre.

Kodal Minerals PLC - Explorateur et développeur de minéraux centré sur l'Afrique de l'Ouest - Fait état de progrès continus dans les activités de développement de projets et de progrès généraux dans son projet de lithium Bougouni dans le sud du Mali. Elle annonce l'avancement des travaux d'ingénierie détaillée pour l'usine de séparation en milieu dense, en partie grâce à un prépaiement conditionnel reçu de Hainan Mining Co Ltd, d'un montant de 3,5 millions USD. Notant que le projet continue de bénéficier d'un fort soutien de la part du gouvernement malien, le directeur général Bernard Aylward déclare : "La phase 2 verra la construction et la mise en service d'une usine de flottation en aval, qui devrait être soutenue par l'utilisation des flux de trésorerie de la phase 1 afin d'exploiter les ressources de spodumène à grain plus fin à Sogola-Baoule et Boumou, ainsi que les perspectives d'exploration à plus long terme".

SulNOx Group PLC - Société londonienne de technologies vertes spécialisée dans la décarbonisation des carburants à base d'hydrocarbures liquides - Présentation du changement stratégique visant une croissance plus rapide et durable du chiffre d'affaires. "Les éléments clés de la stratégie révisée comprennent l'embauche de membres clés de l'industrie pour le conseil d'administration et l'embauche de vendeurs internes pour trouver de nouveaux distributeurs engagés financièrement et stimuler les ventes directes le cas échéant. Ils seront soutenus par un directeur des opérations et de nouvelles recrues techniques pour aider à la vente et à l'analyse techniques, en particulier dans le domaine du transport maritime et de la marine où les ensembles de données peuvent être très volumineux", explique SulNOx. En outre, l'entreprise augmentera son niveau de stock en raison de l'amélioration des ventes et des attentes en matière de pipeline.

TI Fluid Systems PLC - fabricant de systèmes de stockage, de transport, de distribution et de gestion thermique des fluides automobiles pour les véhicules légers, basé à Oxfordshire - note qu'environ 38% des actions exprimées lors de l'assemblée générale ont voté contre l'approbation de la dérogation à la règle 9 du code accordée par le panel, et que la résolution a été adoptée. En vertu de cette règle, quiconque acquiert une participation qui porte sa propre participation dans une société à 30 % des droits de vote est tenu de présenter une offre publique d'achat pour la société.

