Haydale Graphene Industries Plc est une entreprise technologique mondiale. La société est un fournisseur de services qui facilite l'intégration du graphène et d'autres nanomatériaux dans la prochaine génération de matériaux industriels et de technologies commerciales. Sa technologie associe le processus HDPlas à l'ingénierie pour fonctionnaliser le graphène et d'autres nanomatériaux. Ses segments comprennent le Royaume-Uni et l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique. La société a mis au point un portefeuille d'additifs nanotechnologiques fonctionnalisés pour les thermodurcissables et les composites thermoplastiques, les thermoplastiques, les élastomères et les huiles de traitement, le carbure de silicium, les encres, les revêtements et les secteurs de l'impression tridimensionnelle (3D). Ses produits conducteurs et piézorésistifs offrent un mélange de nanomatériaux améliorés et d'encres d'argent, qui offrent des propriétés anti-abrasion, anti-usure et anti-corrosion sur les marchés des revêtements et des peintures. Ses applications comprennent l'automobile, l'électronique, la marine, le pétrole et le gaz, les capteurs, les composites, l'aérospatiale, l'énergie éolienne et les articles de sport.

Secteur Machines et équipements industriels