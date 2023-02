Haydale Graphene vante la valeur de ses produits lors du succès de l'approvisionnement en platines Rega

(Alliance News) - Haydale Graphene Industries PLC a déclaré mardi qu'elle était heureuse d'avoir fourni au fabricant d'équipement audio Rega Research Ltd son préimprégné mécaniquement amélioré pour une meilleure qualité sonore sur sa dernière platine.

Haydale est un groupe de technologies et de matériaux basé à Carmarthenshire, au Pays de Galles, qui facilite l'intégration du graphène et d'autres nanomatériaux dans la prochaine génération de technologies commerciales et de matériaux industriels.

La société a déclaré aux investisseurs que son pré-imprégné mécaniquement amélioré avait été combiné dans la conception de la peau tendue du socle des platines de la Rega et collé au matériau central. Elle a déclaré que cela avait augmenté la rigidité de la pièce de 11 %, réduisant ainsi la résonance et améliorant la qualité du son.

Prepreg est le terme courant pour désigner un tissu de renforcement qui a été pré-imprégné d'un système de résine.

"Alors que nous continuons à travailler avec des clients leaders du marché, je suis ravi de voir que le graphène est une fois de plus utilisé dans des applications offrant des améliorations significatives des performances. Rega est bien connu pour son utilisation de matériaux de haute technologie et l'utilisation du graphène dans leur dernière platine est un produit révolutionnaire", a déclaré le directeur général Keith Broadbent.

Mardi après-midi, les actions Haydale se négociaient en hausse de 0,3 % à 1,63 pence chacune à Londres.

