Haydale Graphene voit ses pertes se creuser au premier semestre malgré un bond de ses revenus

(Alliance News) - Haydale Graphene Industries PLC a déclaré mercredi que les pertes se sont creusées au cours du premier semestre de l'exercice financier malgré une augmentation de 50 % des revenus.

La société de solutions technologiques globales cotée sur l'AIM a annoncé que les revenus ont augmenté à 1,8 million de livres sterling au cours des six mois se terminant le 31 décembre, contre 1,2 million de livres sterling un an plus tôt.

Haydale a fait état de solides progrès dans ses activités principales de graphène et de nanoparticules au Royaume-Uni, soutenus par un fort rebond de ses ventes aux États-Unis.

Malgré cela, la perte d'exploitation ajustée s'est élargie à 1,9 million GBP contre 1,8 million GBP et les soldes de trésorerie ont chuté à 3,0 millions GBP à la fin de la période contre 3,8 millions GBP précédemment.

Le directeur général, Keith Broadbent, a déclaré : "Nous sommes également heureux de constater le rebond de nos ventes aux États-Unis et nous nous attendons à une croissance continue de notre activité d'outils de coupe dans les secteurs automobile et aérospatial nord-américains au cours du second semestre."

"Le progrès continu de notre activité américaine soutiendra la réduction de la consommation mensuelle de trésorerie et pourrait créer l'opportunité de décrocher des facilités de capital supplémentaires pour le groupe", a-t-il ajouté.

M. Broadbent a déclaré que Haydale était actuellement sur la bonne voie pour répondre aux attentes pour l'année financière.

Les actions de Haydale Graphene ont augmenté de 0,9% à 1,70 pence dans les transactions tardives à Londres mercredi.

Par Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés