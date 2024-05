Haydale Graphene Industries Plc est une entreprise technologique mondiale. La société est un fournisseur de services qui facilite l'intégration du graphène et d'autres nanomatériaux dans la prochaine génération de matériaux industriels et de technologies commerciales. Elle a trois activités principales : la fonctionnalisation par plasma de nanomatériaux pour des applications tierces grâce à son procédé breveté HDPlas ; le développement, la fabrication et la vente de produits utilisant des nanomatériaux fonctionnalisés par plasma pour répondre principalement aux marchés du chauffage et des capteurs, et la fabrication et la vente de poudres de whisker de carbure de silicium (SiC) exclusives et d'outils de coupe à haute résistance à l'usure utilisés principalement dans l'aérospatiale et l'industrie automobile. Ses segments comprennent le Royaume-Uni et l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique. Ses produits de matériaux avancés comprennent le graphène fonctionnalisé, le nitrure de bore fonctionnalisé, les encres au graphène, les élastomères et la technologie du caoutchouc, les revêtements, les composites, les thermoplastiques et les outils de coupe en silicium.

Secteur Machines et équipements industriels