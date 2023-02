Ormonde Mining acquiert une participation dans Peak Nickel

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et non rapportées séparément par Alliance News :

Haydale Graphene Industries PLC - Société de technologie du graphène basée à Ammanford, Pays de Galles - Déclare que son graphène mécanique "sur mesure" est utilisé pour créer des kayaks pour Norse Kayaks. Ajoute que le kayak Norse est 30 % plus léger, passant de 23 kg à 16 kg. "L'utilisation du graphène a dépassé nos attentes et nous sommes sûrs que cela va établir une nouvelle norme de ce qu'il est possible de faire avec un kayak de mer. Nous n'avons jamais vu ce genre de résistance aux chocs sur des kayaks de mer légers au cours de nos 20 ans d'expérience dans le domaine du kayak", déclare Kjetil Sandvik, fondateur de Norse.

Tekcapital PLC - Investisseur en propriété intellectuelle basé à Londres - Lance ses lunettes Lucyd Lyte 2.0. A l'intention d'introduire le produit dans les chaînes de magasins d'optique et de magasins spécialisés dans le monde entier. Note qu'il s'agit d'une "mise à niveau majeure" de sa plateforme phare de lunettes audio Lucyd Lyte.

Witan Investment Trust PLC - société d'investissement - Déclare un quatrième dividende intérimaire de 1,60 p par action ordinaire, portant son dividende total pour 2022 à 5,80 p. A l'intention de faire croître son dividende "en termes réels", en avance sur l'inflation. Note que ses dividendes ont augmenté "substantiellement" devant l'inflation britannique au cours des 5 et 10 dernières années.

Ormonde Mining PLC - cash shell, ancienne société de ressources minérales basée à Dublin - Est temporairement suspendue de la négociation sur l'AIM mercredi, "en attendant une annonce et la publication d'un document d'admission." Explique qu'elle est devenue une cash shell en octobre 2022 et qu'elle était donc tenue d'annoncer une ou des acquisitions qui seraient une prise de contrôle inversée. Déclare qu'elle a acquis une participation de 20 % dans Peak Nickel Ltd pour 450 000 GBP. Ajoute qu'elle a obtenu une option lui permettant d'investir 4 millions de GBP supplémentaires en espèces dans PNL, portant sa participation à 49,9 %, et d'acheter les 80 % restants de PLN par l'émission d'actions ordinaires Ormonde. Note que cette option peut être exercée après l'achèvement du programme de travail initial. Note que l'exercice dépendra des résultats du programme de travail, entre autres choses, mais satisfait aux conditions de la règle 14 de l'AIM en ce qui concerne le fait d'être une coquille de cash.

e-Therapeutics PLC - société de découverte de médicaments basée sur l'informatique à Oxford, Angleterre - Dépose quatre nouvelles demandes de brevet pour protéger des "innovations" autour de nouvelles cibles génétiques, de la biologie associée pertinente pour la maladie et des chimies de stabilisation du siRNA breveté. siRNA est l'abréviation de small interfering RNA. Note que les nouvelles demandes s'appuient sur une période de génération de PI en 2022, où une série de demandes de brevets ont été déposées pour protéger 13 inventions. "Cette dernière annonce de dépôts de brevets reflète notre rythme continu d'innovation et de progrès vers un pipeline interne de candidats ARNi de première classe dérivés de notre plateforme computationnelle. Nous continuerons à nous appuyer sur ces progrès, à maintenir l'élan d'invention et à protéger activement notre portefeuille de propriété intellectuelle en expansion", commente le PDG Ali Mortazavi.

Lok'n Store Group PLC - entreprise de self-stockage basée dans le Hampshire, en Angleterre - Déclare que son conseil d'administration a approuvé la transition de ses actions sur l'AIM vers la plateforme Stock Exchange Electronic Trading System à partir du Stock Exchange Electronic Trading Service de la Bourse de Londres. Le déménagement a pris effet le 7 février. Explique que le déménagement est censé fournir aux investisseurs un accès à l'ensemble du système SETS, "fournissant des liquidités par le biais de transactions traditionnelles dans le carnet d'ordres, ainsi que des cotations bidirectionnelles fermes de la part des teneurs de marché."

