Haymaker Acquisition Corp. 4 est une société à chèque en blanc. La société est constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange de capital-actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. Elle a l'intention d'acquérir et d'exploiter une entreprise dans le secteur des biens de consommation et des produits et services liés à la consommation. La société n'a pas généré de revenus d'exploitation.

Secteur Sociétés holdings