Hays : Jefferies reste à 'achat', ajuste sa cible

Jefferies réaffirme son opinion 'achat' et remonte son objectif de cours de 183 à 188 pence sur Hays, dans une note consacrée au secteur des services en ressources humaines au sein duquel il affiche une préférence pour le titre et son pair Page.



'Avec des preuves croissantes qu'une forte dynamique des cols blancs a persisté', le broker rehausse de 8-20% ses estimations de BPA pour Hays et Page et va à la borne haute des fourchettes avant leurs résultats de deuxième trimestre prévus début juillet.



Jefferies adopte des révisions plus modestes pour Adecco et Randstad, soulignant notamment que 'les volumes du secteur temporaire américain ont été séquentiellement stables depuis décembre 2020 et la dynamique reste atone en France'.



