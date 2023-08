Hays PLC est une société basée au Royaume-Uni, dont l'activité consiste à fournir des services de recrutement de personnes qualifiées, professionnelles et compétentes. La société opère à travers quatre régions géographiques : Australie et Nouvelle-Zélande, Allemagne, Royaume-Uni et Irlande, et Reste du monde. Les consultants de l'entreprise travaillent dans un éventail de secteurs, couvrant 21 spécialités de recrutement de professionnels et de personnes qualifiées. Ses spécialités comprennent la technologie, la comptabilité et la finance, la banque et les marchés de capitaux, la construction et l'immobilier, l'ingénierie et la fabrication, les sciences de la vie, l'assistance bureautique, les ventes et le marketing, et autres. Le modèle de marketing de recrutement Find & Engage de la société combine les pratiques et les compétences de l'embauche traditionnelle, puis incorpore les nouvelles technologies et la science des données pour localiser les candidats à l'échelle. L'engagement des candidats avec son contenu et son marketing fournit des données et jette les bases de sa prochaine phase d'insight. L'entreprise opère dans environ 253 bureaux répartis dans 32 pays à travers le monde.