Hayward Holdings, Inc. est un concepteur, fabricant et distributeur mondial d'un large portefeuille d'équipements de piscine et de systèmes d'automatisation associés. Les produits de la société comprennent une large gamme de commandes avancées compatibles avec l'internet des objets (IoT), des assainisseurs naturels alternatifs pour réduire l'utilisation de produits chimiques, des pompes à haut rendement énergétique, des lampes à diodes électroluminescentes (LED), des appareils de chauffage, des nettoyeurs automatiques, des pompes et des filtres. L'activité de la société est organisée en deux segments à présenter : Amérique du Nord (NAM) et Europe et reste du monde (E&RW). Le segment NAM fabrique et vend une gamme complète d'équipements et de fournitures pour piscines résidentielles et commerciales aux États-Unis et au Canada et fabrique et vend des produits de contrôle de débit dans le monde entier. Le segment E&RW fabrique et vend des équipements et des fournitures pour piscines résidentielles et commerciales en Europe, en Amérique centrale et du Sud, au Moyen-Orient, en Australie et dans d'autres pays de la région Asie-Pacifique.

Secteur Machines et équipements industriels