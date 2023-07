Hebei Iron & Steel Co., Ltd. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'aciers. Les produits du groupe comprennent des tôles d'aciers laminés à chaud et à froid, des tôles revêtues, des barres de fer, des plaques d'aciers, des produits plats en alliage de zinc, etc.

Secteur Acier