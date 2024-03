Muhammad Aurangzeb, choisi par le Premier ministre Shehbaz Sharif pour devenir ministre des finances du Pakistan, est un banquier privé très expérimenté qui est l'un des cadres les mieux payés du pays, mais il n'a jamais exercé de fonction publique auparavant.

Président-directeur général de la plus grande banque pakistanaise, HBL, M. Aurangzeb a été préféré à plusieurs vétérans déjà impliqués dans la gestion d'une économie en difficulté de 350 milliards de dollars, dont Ishaq Dar, qui a été ministre des finances sous quatre administrations précédentes.

HBL a confirmé sa démission peu après qu'il ait prêté serment.

"Aurangzeb entame maintenant un nouveau chapitre au service de la nation, soulignant son engagement en matière de responsabilité nationale", a déclaré le président de HBL, Sultan Ali Allana.

Aurangzeb laissera derrière lui un salaire annuel de 352 millions de roupies pakistanaises (1,28 million de dollars), qui faisait de lui l'un des PDG les mieux payés du pays, pour un poste gouvernemental dont le salaire est environ dix fois moins élevé.

Son entrée dans la fonction publique intervient à un moment où le Pakistan a besoin de toute urgence d'un nouvel accord avec le FMI pour soutenir une économie qui souffre d'une forte inflation, de faibles réserves et d'importants besoins de financement extérieur.

L'actuel programme de renflouement du FMI, d'une durée de neuf mois et d'un montant de 3 milliards de dollars, expire le mois prochain, et il est essentiel que l'équipe économique du pays négocie un programme à plus long terme immédiatement après.

Aurangzeb n'a pas encore de siège au parlement, mais il dispose de six mois pour devenir législateur. Tous les ministres doivent être parlementaires.

Il a conduit HBL à un bénéfice record en 2023, de 113,6 milliards de roupies pakistanaises (407 millions de dollars), soit un bond de 47 % par rapport à l'année précédente, ainsi qu'à un redressement de ses activités internationales, selon la déclaration financière de la banque.

La banque a un bilan de 5,5 trillions de roupies pakistanaises (20 milliards de dollars), et a développé ses activités dans un pays qui a l'une des plus faibles proportions de population ayant des comptes bancaires dans le monde.

Le Fonds Aga Khan pour le développement économique (AKFED), basé en Suisse, détient plus de 50 % des parts de HBL.

En tant que PDG de HBL, Aurangzeb a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement sur diverses initiatives, notamment en s'associant au versement de 90 milliards de roupies à quelque 7,5 millions de bénéficiaires de l'aide financière de l'État pendant la pandémie de COVID-19.

Ce titulaire d'un MBA de Wharton a également été directeur général de la Global Corporate Bank de JP Morgan, basée en Asie, et possède une grande expérience des marchés mondiaux.

Aurangzeb a déjà mis l'accent sur l'utilisation de la technologie pour la croissance, déclarant que son objectif à HBL était de faire en sorte que la banque soit connue comme une entreprise technologique avec une licence bancaire.

Sortir le Pakistan de sa dernière crise économique représentera toutefois un défi différent, tout comme ramener la stabilité dans un pays miné par des cycles d'expansion et de récession qui l'ont contraint à participer à plus de 20 programmes du FMI au cours des 76 années qui se sont écoulées depuis son accession à l'indépendance.

Outre la négociation d'un nouveau programme du FMI, le nouveau tsar des finances aura environ trois mois pour préparer un budget fédéral qui devra trouver un équilibre difficile entre des réformes rigoureuses et le rajeunissement d'une économie en difficulté.

Le Pakistan doit également attirer des investissements étrangers afin d'obtenir des fonds pour consolider ses faibles réserves, qui sont essentielles pour répondre à d'importants besoins de financement extérieur, et pour relancer son économie en perte de vitesse, qui s'est contractée de 0,2 % l'année dernière.

Il devra également travailler avec la puissante armée, qui a accru son rôle ces dernières années dans la prise de décision financière du pays et qui joue un rôle officiel dans la politique par l'intermédiaire d'un puissant organe économique dont le chef de l'armée est membre.

Le Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) de Sharif, à la tête d'un gouvernement minoritaire, comptera sur le soutien de différents partis pour faire passer des lois cruciales, le Pakistan Peoples Party, partenaire de l'alliance, ayant déclaré qu'il soutiendrait le gouvernement au cas par cas.

Les efforts visant à apaiser la colère croissante de la population face à une inflation record avoisinant les 30 % seront également difficiles à mettre en œuvre compte tenu de la marge de manœuvre budgétaire limitée.

Le ratio dette/PIB du Pakistan est déjà supérieur à 70 % et le FMI et les agences de notation estiment que les paiements d'intérêts sur la dette absorberont 50 à 60 % des recettes du gouvernement cette année. C'est le pire ratio de toutes les économies importantes du monde. (1 $ = 274,5500 roupies pakistanaises) (Reportage d'Ariba Shahid à Karachi ; Rédaction de Raju Gopalakrishnan et Toby Chopra)