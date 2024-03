Le PDG de la plus grande banque pakistanaise a été choisi comme ministre fédéral, selon un document gouvernemental consulté par Reuters, et des sources ont déclaré qu'il devrait être nommé ministre des finances dans le nouveau cabinet qui prêtera serment lundi.

Le pays d'Asie du Sud, en proie à des crises économiques et politiques, a organisé des élections nationales peu concluantes le mois dernier, qui n'ont donné la majorité à aucun parti, après quoi une alliance de coalition a élu Shehbaz Sharif au poste de premier ministre pour la deuxième fois la semaine dernière.

M. Sharif a inclus Muhammad Aurangzeb, directeur général de la banque HBL, dans son cabinet et lui confiera le portefeuille de ministre des finances, selon deux sources, l'une au sein du parti de M. Sharif et l'autre au sein du cabinet du premier ministre.

M. Aurangzeb a été choisi parmi plusieurs vétérans précédemment impliqués dans la gestion de l'économie en difficulté de 350 milliards de dollars, notamment Ishaq Dar, quatre fois ministre des finances, alors que le pays cherche à surmonter une période troublée pour son économie.

M. Dar a également été nommé ministre fédéral et devrait obtenir le portefeuille du ministère des affaires étrangères, selon les deux sources.

Un porte-parole de HBL a déclaré qu'il ne pouvait ni confirmer ni infirmer les "spéculations" sur la nomination d'Aurangzeb.

Le programme actuel du Fonds monétaire international pour le Pakistan expire le mois prochain et M. Sharif a déclaré que son gouvernement chercherait à négocier un nouveau plan de sauvetage à plus long terme afin de maintenir l'économie du pays stable dans un contexte d'inflation élevée et de besoins de financement externe.

Le nouveau cabinet prêtera serment lundi, plus d'un mois après les élections nationales du 8 février. Une lettre, vue par Reuters, envoyée par Sharif au président pour la nomination du cabinet, montre une liste de 19 noms, y compris Aurangzeb et Dar.