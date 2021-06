Zurich (awp) - HBM Healthcare Investments émet un emprunt sous direction d'Helvetische Bank, Raiffeisen Suisse et Bank Reichmuth comme co-lead. Les conditions:

montant: 100 mio CHF taux: 1,125% prix émission: 100% durée: 6 ans, jus. 12.07.2027 libératin: 12.07.2021 Yield to Mat.: 1,125% Swapspread: +143,75 pb no valeur: 110'963'849 (9) rating: - cotation SIX: dès le 09.07.2021

pre/mk/rp