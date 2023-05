HBM Healthcare Investments a creusé ses pertes en 2022/23

Zurich (awp) - Comme attendu, HBM Healthcare Investments s'est enfoncée dans le rouge à l'issue de l'exercice 2022/23 clos fin mars. Conséquence de l'inflation et des hausses des taux d'intérêts, lesquelles ont pesé sur la valorisation des participations cotées en Bourse, la société d'investissement zougoise spécialisée dans les biotechnologies a vu sa perte nette se creuser à 146,32 millions de francs suisses, contre un débours de 78,03 millions douze mois auparavant.

L'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont entraîné la chute de la valorisation des valeurs technologiques et de croissance, explique vendredi HBM Healthcare Investments. Les quatre lucratives reprises opérées sur la période sous revue, ainsi que deux entrées en Bourse et les plus-values obtenues sur plusieurs sociétés du portefeuille n'ont pas permis de compenser ce repli.

Selon HBM, la nette correction intervenue sur le marchés a particulièrement touché le segment des petites et moyennes entreprises, axe principal de la stratégie d'investissement de la société établie à Zoug. De ce fait, le portefeuille des entreprises cotées en Bourse a enregistré une baisse de valorisation de 164 millions de francs suisses.

De plus, le ralentissement de la croissance économique et la politique longtemps très restrictive dans la gestion de la pandémie de Covid-19 en Chine ont affecté l'évaluation de la plus grande participation de HBM, Cathay Biotech.

Politique de distribution poursuivie

HBM avait lancé le 4 avril un avertissement sur résultats, la société anticipant alors essuyer sur l'exercice sous revue une perte de 146 millions de francs suisses. Comme attendu, la valeur nette d'inventaire a reculé de 7,4% sur un an à 254,80 francs suisses et le cours de l'action a chuté de près de 19%.

En dépit de la perte, la société entend poursuivre l'actuelle politique de distribution. Lors de la prochaine assemblée générale, le conseil d'administration proposera aux actionnaires un remboursement de valeur nominale de 7,50 francs suisses par action. Le rendement du dividende reste ainsi au niveau de l'année précédente, soit à 3,5%.

En matière de perspectives, HBM Healthcare anticipe la poursuite de la contribution positive du portefeuille de sociétés non cotées. Pour celles dont les actions sont négociées en Bourse, une diminution de la pression sur les valorisations est attendue dans un avenir prévisible, dès que le cycle de hausse des taux d'intérêt touchera à sa fin, note HBM. La firme zougoise veut profiter du niveau d'évaluation favorable actuellement pour continuer à développer de manière sélective son portefeuille d'entreprises cotées en Bourse.

vj/al