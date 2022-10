HBM Healthcare confirme une perte semestrielle de 34,2 millions

Zurich (awp) - La société de participations spécialisée dans la santé HBM Healthcare Investments confirme vendredi avoir bouclé son premier semestre 2022/23 (avril à fin septembre) sur une perte de 34,2 millions de francs suisses. La valeur nette d'inventaire (VNI) de l'action se montait à 270,92 francs suisses fin septembre, en baisse de 1,7% par rapport au début de l'exercice.

La firme zougoise cotée à la Bourse suisse a vu sa valorisation chuter de 86 millions sur le seul deuxième trimestre et sa VNI par action reculer de 4,22%.

Les résultats semestriels ont été essentiellement influencés par l'évolution de la participation dans Cathay Biotech, a précisé HBM dans son compte-rendu. La capitalisation de marché de cette entreprise cotée à Shanghai a diminué de plus d'un cinquième. Active dans le marché de la biologie synthétique, Cathay n'a pas de dettes, dégage des profits et affiche des ventes et bénéfices en hausse constante.

Le reste portefeuille a connu une évolution positive, à la faveur notamment de l'acquisition de participations dans Sierra Oncology, Biohaven, Turning Point Therapeutics et, plus récemment Chemocentryx.

La direction prévoit d'observer une vigilance accrue en matière d'investissements sur la seconde moitié d'un exercice qui s'annonce teinté d'incertitudes persistantes. La couverture d'un cinquième du risque en dollars notamment reste en place.

HBM avait émis un avertissement sur sa performance semestrielle début octobre.

