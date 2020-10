HBM Healthcare introduit une participation à la Bourse de Hong Kong

Zurich (awp) - La société de participations HBM Healthcare Investments a introduit en Bourse de Hong Kong la société Everest Medicines qui faisait partie de son portefeuille. L'opération a été, comme annoncé auparavant, réalisée vendredi, a précisé HBM.

La société mise en Bourse a levé l'équivalent de 413 millions de francs suisses de capitaux frais en émettant 63,5 millions d'actions au prix unitaire de 55 dollars de Hong Kong. A la clôture de la Bourse, l'action se négociait à 72,75 dollars de Hong Kong (+32%).

HBM détient une participation dans Everest Medicines depuis juin 2018 et possède 1,1 millions d'actions pour une valeur de 9,6 millions de francs suisses. La participation avait été acquise à une valeur de 3,7 millions. HBM détient par ailleurs indirectement, via C-Bridge Capital IV Fund une participation de 4 millions de francs suisses dans cette société.

Everest Medicines Limited est une biopharma active au niveau des besoins médicaux critiques et non couverts de patients en Chine et sur d'autres marchés asiatiques.

ys/rp