HBM Healthcare: près de 10 millions de dollars de plus-value sur Ambrx

Zurich (awp) - La société de participation HBM Healthcare revendique lundi une plus value de près de 10 millions de dollars sur son engagement dans le laboratoire californien Ambry Biopharma, à l'occasion de l'introduction de ce dernier en Bourse à New York. La firme zougoise avait investi en deux temps 34,4 millions de dollars depuis novembre dernier, pour une participation désormais valorisée à 43,25 millions (39,9 millions de francs suisses).

Ambrx a de son côté engrangé 126 millions de dollars au travers l'émission de 7 millions d'american depositary shares (ADS), au prix de 18,00 dollars pièce. HBM détient 2,54 millions de ces titres, précise le groupe dans un communiqué.

