HBM Healthcare va boucler son exercice 2020/21 sur un résultat record

Zurich (awp) - La société d'investissements HBM Healthcare Investments va afficher des résultats records pour son exercice 2020/21 clos fin mars. La valeur nette d'inventaire (VNI) a augmenté de 52% à 309,25 francs suisses durant cette période et le cours de l'action a grimpé plus que proportionnellement de 79% à 332,50 francs suisses. Sur cette base, la société table sur un bénéfice annuel de plus de 750 millions de francs suisses, contre 182,7 millions lors de l'exercice précédent.

Le bénéfice record repose notamment sur le nombre plus que proportionnel de 12 entrées en Bourse et de huit ventes d'entreprises en portefeuille. Il a aussi profité de la reprise des marchés financiers. Les investissements ont atteint environ 270 millions de francs suisses dans plus de 20 nouvelles entreprises privées.

Les résultats sont provisoires et non audités. Les chiffres définitifs seront diffusés le 7 mai prochain.

