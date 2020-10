HBM Healthcare vend sa participation dans Westmed pour plus de 20 millions

Zurich (awp) - La société d'investissement HBM Healthcare Investments, spécialisée dans le domaine médical, a vendu sa participation d'environ 25% dans l'américain Westmed Holding Company, a annoncé mercredi l'entreprise zougoise.

La participation de HBM dans Westmed, spécialisée dans le développement et la distribution de produits pour l'anesthésie et l'aide respiratoire, était valorisée à 12,4 millions de dollars et la société suisse va recevoir 20,3 millions pour la cession de sa part, qu'elle détenait depuis 2003, selon un communiqué.

Le prix de l'opération représente 2,9 fois le capital investi par HBM, permettant d'augmenter la valeur nette d'inventaire de 0,3% à 0,87 franc par action.

