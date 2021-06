HBM: Tata Digital acquiert une majorité de 1mg, société en portefeuille

Zurich (awp) - HBM Healthcare a annoncé jeudi soir que Tata Digital, filiale à 100% de Tata Sons Private, a pris une participation majoritaire dans la société en mains privées 1mg qui se trouve dans son portefeuille. La société zougoise a rappelé qu'elle faisait partie des premiers investisseurs dans 1mg et y avait à ce titre placé au total 17 millions de francs suisses depuis mai 2016.

Dans le cadre de la transaction avec Tata Digital, HBM a cédé environ un quart de sa participation dans 1mg, dans laquelle elle conservera une participation d'environ 4%. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été révélés.

Fondé en 2015, 1mg est un fournisseur leader dans le domaine de l'e-santé. L'entreprise offre aux clients un accès simple et abordable à une large palette de produits de santé et de bien-être, de médicaments, de prestations de diagnostics et de télémédecine.

rp/buc