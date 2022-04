HBM anticipe une lourde perte annuelle un an après un bénéfice record

Zurich (awp) - La société de participations HBM Healthcare Investments est confrontée à un "léger recul" de sa valeur pour son exercice 2021/22 bouclé au 31 mars. Le groupe zougois coté sur SIX a indiqué vendredi soir s'attendre à une perte nette avoisinant les 80 millions de francs suisses, un an après avoir dégagé, avec 756 millions, le plus important bénéfice de son histoire.

Dans un communiqué, HBM évoque une évolution en demi-teinte de la valeur du secteur de la santé pendant l'exercice sous revue. "Alors que l'indice MSCI World Health Care (...) a augmenté de 13%, les capitalisations boursières des entreprises de biotechnologie (Nasdaq Biotechnology Index -13% et SPDR S&P Biotech ETF -35%) ont en partie fortement diminué."

La valeur nette d'inventaire (VNI) de l'action s'est étiolée de 3,6% à 285,53 francs suisses, alors que le cours a baissé de manière plus marquée (-13,2%) à 276,00 francs suisses, selon des chiffres provisoires et non audités.

Le groupe insiste cependant sur le fait que son portefeuille reste "positionné de manière attractive pour une plus-value à long terme" à la faveur d'un mélange "bien équilibré" d'entreprises privées et cotées, ainsi que de liquidités pour plus de 220 millions de francs suisses.

La publication des résultats définitifs est prévue pour le 6 mai prochain.

