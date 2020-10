HBM confirme la multiplication par quatre de son bénéfice semestriel

Zurich (awp) - La société de participations HBM Healthcare a bien dégagé sur les six premiers mois de son exercice décalé 2020/21 un bénéfice net quadruplé à 441,3 millions de francs suisses, conformément à ce qu'elle avait annoncé au début du mois.

Entre avril et septembre, la valeur nette d'inventaire a crû de 30,5% et la valeur de l'action a bondi de 46,2%, indique le groupe zougois coté sur SIX dans son rapport intermédiaire publié vendredi.

Pendant la période sous revue, la société revendique avoir investi 80 millions de francs suisses dans des entreprises privées, y compris huit nouvelles positions en Suisse, aux Etats-Unis, en Israël et en Chine.

Le deuxième semestre pourrait être du même tenant, la direction se disant "confiante", sans plus de précisions, mettant en avant l'environnement de marché toujours favorable pour les introductions en Bourse (IPO) et les acquisitions.

buc/lk