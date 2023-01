HBM confirme sa perte sur les neuf premiers mois de l'exercice en cours

Zurich (awp) - La société de participations spécialisée dans la santé HBM Healthcare Investments a confirmé une lourde perte sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022/23, en raison du recul de la valeur de capitalisation d'une de ses principales positions. En dépit d'un bon début d'année 2023, l'entreprise estime que les marchés devraient rester volatils cette année.

Entre avril et décembre 2022, HBM a inscrit une perte nette de 154,7 millions de francs suisses, contre un bénéfice de 275 millions un an plus tôt, écrit l'entreprise zougoise vendredi dans son rapport intermédiaire, confirmant les chiffres provisoires dévoilés début janvier. Ce recul est dû principalement à la baisse de 21% de la valeur en Bourse de Cathay Biotech, une de ses principales positions, explique-t-elle.

Dans le même temps la valeur nette d'inventaire s'est contractée de 7,8%, alors que le cours de l'action a chuté de 23,7%.

Dans le détail, la valeur du portefeuille des sociétés non cotées a reculé de de 41 millions de francs suisses, dont 28 millions au titre de l'effet de change. Celle des sociétés cotées a baissé de 51 millions, dont 39% en raison de l'évolution des cours des devises. Enfin, la valeur du portefeuille de fonds s'est contractée de 20 millions, dont 11 millions en raison du change.

La part des liquidités a progressé à 15% pour atteindre 282 millions de francs suisses au 31 décembre 2022, contre 122 millions un an plus tôt. Cette évolution s'explique par la finalisation d'acquisitions et des prises de bénéfices. Le portefeuille comprend désormais 43% de participations dans des entreprises cotées, 32% dans des sociétés non cotées, 8% de fonds et 2% d'autres actifs.

Au chapitre des perspectives, l'année 2023 a certes débuté sur une note positive, mais compte tenu des nombreuses incertitudes, HBM s'attend à ce que les marchés restent volatils. Il existe cependant un potentiel de rebond pour plusieurs sociétés récemment malmenées en Bourse. HBM entend également renforcer certains engagements et en établir de nouveaux.

rq/jh