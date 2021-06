HBM contribue au succès de la cotation de Monte Rosa Therapeutics sur le Nasdaq

Zurich (awp) - La société de participation HBM Healthcare, qui a investi 14 millions de dollars dans Monte Rosa Therapeutics depuis septembre 2020, a contribué au succès de l'introduction en Bourse sur le Nasdaq de cette jeune entreprise, fait savoir le groupe zurichois vendredi dans un communiqué.

Monte Rosa Therapeutics, qui fait partie du portefeuille d'HBM, a émis 11,7 millions d'actions au prix 19 dollars par titre et a ainsi réussi à lever 222 millions de dollars. Lors du premier jour de négoce, jeudi, le cours de l'action a atteint 21,18 dollars, ce qui correspond à un bond de 11,5%.

Au premier jour de cotation de Monte Rosa Therapeutics, HBM a augmenté sa participation de 7,6 millions de dollars supplémentaires et contrôle de la sorte 2,2 millions d'actions pour une valeur totale de 46,6 millions de dollars.

Monte Rosa Therapeutics, dont le siège se trouve à Boston et dont les activités de recherche se font à la fois dans cette ville et à Bâle, a mis au point une plateforme propriétaire de dégradation des protéines, appelée QuEEN(TM), qui lui permet d'identifier rapidement des cibles protéiques et des produits candidats de dégradation des colles moléculaires (MGD) conçus pour éliminer les protéines pertinentes sur le plan thérapeutique de manière hautement sélective.

