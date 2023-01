HBM: la valeur des placements recule fortement en 2022

Zurich (awp) - La société de participations spécialisée dans la santé HBM Healthcare Investments a été confrontée à des marchés en baisse en 2022, ce qui a pesé sur la valeur des placements. Sur l'ensemble de l'année calendaire 2022, la valeur nette d'inventaire (VNI) a chuté de 21,7% à 253,59 francs suisses par action.

Dans le même temps, le cours de l'action a reculé de 37,8% à 201,00 francs suisses, indique la société zougoise mardi dans un communiqué. Les différents indices du secteur de la santé affichent eux aussi une évolution négative, constate encore HBM.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022/23, soit à fin décembre, la VNI a subi une baisse de 7,8%, correspondant une perte de valeur nette de 155 millions de francs suisses. Il s'agit cependant là de chiffres provisoires, les chiffres trimestriels définitifs étant attendus pour le 20 janvier prochain.

Grâce à son portefeuille de placements dans des entreprises cotées et non cotées et des liquidités de 282 millions de francs suisses, l'entreprise reste cependant bien positionnée en dépit des incertitudes du marché, rappelle encore la société.

