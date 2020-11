HBM: le conseil d'administration propose l'élection d'Elaine Jones

Zurich (awp) Le conseil d'administration de HBM Healthcare a désigné une nouvelle administratrice en la personne d'Elaine Jones, annonce lundi la société d'investissement zougoise. Les actionnaires devront donner leur feu vert à cette nomination lors de la prochaine assemblée générale ordinaire du 18 juin 2021.

Mme Jones dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement dans les sciences de la vie, précise HBM. De 2008 à l'an dernier, elle a assumé la vice-présidence de Pfizer Ventures, la branche de capital-risque du géant pharmaceutique américain, en tant que responsable de la gestion des investissements dans les biotechnologies et les soins de santé.

Elaine Jones a obtenu une licence en biologie au Juniata College et un doctorat en microbiologie à l'université de Pittsburgh. Elle a également mené des recherches postdoctorales aux National Institutes of Health dans le cadre du National Institute of Allergy and Infectious Disease. Elle siège actuellement au conseil d'administration des sociétés Gritstone (en tant que présidente) CytomX et NextCure, est présidente de Mironid et membre du conseil consultatif du Novartis Venture Fund.

