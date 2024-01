HBM Healthcare Investments AG est une société de capital-risque basée en Suisse qui investit dans des entreprises émergentes, principalement dans les secteurs de la biotechnologie et de la médecine humaine, des diagnostics, ainsi que de la technologie médicale. La société se concentre sur les entreprises non cotées en bourse, les deux tiers de ses actifs étant investis dans des sociétés privées qui offrent un potentiel de création de valeur élevé. En tant que société holding, elle participe à l'acquisition, à la cession et à la gestion d'un portefeuille diversifié, ainsi qu'au financement et au soutien des entreprises du portefeuille en tant que partenaire clé. Elle se concentre sur les entreprises dont les produits sont soit à un stade de développement avancé, soit déjà disponibles sur le marché. Les principales zones d'investissement sont l'Europe occidentale et les États-Unis. Le portefeuille de la société comprend environ 25 entreprises. Au 31 mars 2012, la société possédait six filiales à 100 %, dont trois filiales aux îles Caïmans, deux filiales à la Barbade et une filiale aux États-Unis.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds