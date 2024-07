HBM Holdings Ltd est une société holding d'investissement principalement engagée dans la découverte et le développement d'anticorps thérapeutiques différenciés dans les domaines de l'immunologie et de l'oncologie. Les produits de la société comprennent le batoclimab, principalement utilisé pour la thrombocytopénie immunitaire (ITP), l'ophtalmopathie de Graves (GO), la myasthénie grave (MG), les troubles du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) ; et le tanfanercept, principalement utilisé pour la sécheresse oculaire (DED). En outre, l'entreprise recherche et développe un portefeuille d'immuno-oncologie, y compris des actifs immuno-oncologiques de nouvelle génération développés en interne et ciblant les tumeurs immunodésertes, les tumeurs exclues du système immunitaire et les tumeurs enflammées.

Secteur Produits pharmaceutiques