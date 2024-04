HBT Financial, Inc. est une société holding bancaire pour Heartland Bank and Trust Company (la Banque). La Banque fournit une gamme complète de produits et de services financiers aux consommateurs, aux entreprises et aux entités municipales de l'Illinois et de l'est de l'Iowa. Ses produits et services sont principalement des dépôts, des prêts et des produits auxiliaires qui offrent un large éventail d'options pour répondre aux besoins financiers des consommateurs, des entreprises et des entités municipales. Elle fournit également des services traditionnels de fiducie et d'investissement, de gestion et de vente de terres agricoles par l'intermédiaire de sa division de gestion de patrimoine. Elle offre une large gamme de produits de prêt, en mettant l'accent sur l'immobilier commercial réglementaire (CRE), qui comprend l'immobilier commercial non occupé par le propriétaire, la construction et le développement des terrains (C&D) et les immeubles multifamiliaux ; l'immobilier commercial et industriel (C&I) et l'immobilier commercial occupé par le propriétaire ; l'agriculture et les terres agricoles ; et les prêts résidentiels d'une à quatre familles. Elle propose également des prêts municipaux, des prêts à la consommation et d'autres prêts.

