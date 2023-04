HCA relève ses prévisions de bénéfices pour 2023 grâce à l'amélioration de la dotation en personnel

HCA Healthcare Inc. a relevé vendredi ses prévisions de bénéfices pour 2023 en raison de l'amélioration des niveaux de dotation en personnel qui a permis à l'opérateur hospitalier de mener davantage d'opérations chirurgicales. La société prévoit désormais que son bénéfice ajusté pour 2023 se situera entre 17,25 et 18,55 dollars par action, contre une prévision précédente de 16,40 à 17,60 dollars. (Reportage d'Aditya Samal et Leroy Leo à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)