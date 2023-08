HCI Group, Inc. est spécialisé dans l'assurance dommages, les services informatiques, la gestion d'assurance, l'immobilier et la réassurance. La société opère à travers quatre segments : HCPCI insurance operations, TypTap Group, real estate operations, et corporate and other. Le segment des opérations d'assurance HCPCI comprend l'assurance dommages, qui fournit diverses formes de produits d'assurance résidentielle tels que l'assurance habitation, l'assurance incendie, l'assurance inondation et l'assurance contre le vent uniquement aux propriétaires, aux copropriétaires et aux locataires, ainsi que la réassurance et d'autres opérations auxiliaires, qui opèrent par l'intermédiaire de sa filiale, Claddaugh Casualty Insurance Company Ltd. Le segment TypTap Group est engagé dans l'assurance des biens et des risques divers, en se concentrant sur les polices multirisques autonomes contre les inondations et les propriétaires, et utilise une technologie développée en interne pour collecter et analyser les demandes d'indemnisation et d'autres données supplémentaires afin de générer des économies et de l'efficacité pour ses opérations d'assurance.