HCL Technologies Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 décembre 2021

HCL Technologies Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2021. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 2 977,46 millions de dollars US, contre 2 616,6 millions de dollars US un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 457,74 millions de dollars, contre 539,64 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,17 USD, contre 0,2 USD un an plus tôt. Le bénéfice dilué par action provenant des activités poursuivies s'est élevé à 0,17 USD, contre 0,2 USD un an plus tôt. Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 8 487,72 millions de dollars, contre 7 478,79 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 1 334,37 millions de dollars, contre 1 349,91 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,49 USD, contre 0,5 USD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,49 USD, contre 0,5 USD l'année précédente.