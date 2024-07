HCL Technologies Limited est spécialisé dans les prestations de services informatiques. L'activité est assurée auprès des sociétés opérant dans les secteurs des télécommunications, de la distribution, de l'assurance, des médias, etc. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement et édition de logiciels (57,8%) ; - prestations de gestion des infrastructures informatiques (37,2%) ; - prestations de services externalisés (5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (3,5%), Amérique (59,5%), Europe (26,7%) et autres (10,3%).

Secteur Services et conseils en informatique