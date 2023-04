J.P.Morgan place l'entreprise indienne HCL sous "surveillance catalytique négative" avant les résultats du quatrième trimestre

"Nous restons prudents sur le secteur des technologies de l'information car nous voyons des risques de baisse des bénéfices et des multiples en raison de la faiblesse des impressions du quatrième trimestre et des prévisions pour l'année fiscale 24", a déclaré la société de courtage dans une note.

J.P.Morgan a déclaré qu'il s'attendait à ce que HCL surprenne négativement les attentes des analystes, tout en voyant également des risques de baisse de la demande et des commentaires de croissance pour Tata Consultancy Services Ltd, qui est le premier fournisseur de services informatiques en Inde, et Infosys Ltd, à partir de l'année financière 2023-24.

"L'absence d'un objectif déclaré de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires pour l'exercice 24, un environnement macro incertain, ainsi que le départ inattendu du PDG (de TCS), mettent en péril les estimations et les multiples, à notre avis", a déclaré J.P.Morgan.

La maison de courtage s'attend également à ce qu'Infosys donne des indications "molles" en raison de l'incertitude de l'environnement macroéconomique et du départ de Mohit Joshi, son président et directeur de la banque, des services financiers et de l'assurance.

Rajesh Gopinathan, directeur général de TCS, a démissionné le mois dernier, tandis que Joshi a été nommé directeur général de Tech Mahindra.

Auparavant, J.P.Morgan avait déclaré que TCS et Infosys étaient les plus exposées aux banques régionales des États-Unis, qui sont en proie à des turbulences financières.

L'industrie indienne des technologies de l'information est confrontée à un environnement macroéconomique difficile sur ses marchés clés que sont l'Europe et les États-Unis, où les dépenses technologiques se contractent en raison de retards dans la prise de décision concernant les contrats à long terme.

L'indice Nifty IT a chuté de 3,3 % en mars, contre une croissance de 0,3 % pour l'indice de référence Nifty 50, et J.P.Morgan s'attend à ce que cette sous-performance se poursuive en raison de la faiblesse des résultats du quatrième trimestre et des prévisions pour l'année fiscale 24.