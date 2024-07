L'entreprise indienne LTIMindtree a enregistré une hausse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires au premier trimestre, mettant fin à trois trimestres consécutifs de ralentissement de la croissance, grâce à la croissance de ses segments de l'industrie manufacturière et des technologies, des médias et des communications (TMT).

Les recettes ont augmenté de 5,1 % pour atteindre 91,43 milliards de roupies (1,09 milliard de dollars) en glissement annuel, dépassant les estimations moyennes des analystes qui étaient de 90,8 milliards de roupies, selon les données du LSEG.

Ce dépassement du chiffre d'affaires indique les premiers signes de reprise pour la sixième plus grande société de services logiciels de l'Inde. Le secteur des technologies de l'information, qui pèse 254 milliards de dollars, s'est efforcé d'augmenter ses revenus, les clients ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires au cours des derniers trimestres en raison des incertitudes économiques mondiales et de la hausse des taux d'intérêt qui rend les emprunts plus onéreux.

Le chiffre d'affaires des segments TMT et fabrication a augmenté de 11,9 % et de 10,5 % en glissement annuel.

La société a également enregistré une croissance sur son marché le plus important, l'Amérique du Nord, car les clients ont dépensé pour des projets essentiels, a déclaré le PDG Debashis Chatterjee.

"Cela s'explique par une augmentation mesurée des dépenses informatiques pour des initiatives essentielles, les clients ayant trouvé un équilibre entre l'innovation et la prudence fiscale."

Le chiffre d'affaires de son principal segment BFSI - qui représente environ un tiers du chiffre d'affaires global de l'entreprise - a augmenté séquentiellement, mais a baissé de 2,7 % en glissement annuel.

"Les perspectives financières pour le S&P500 BFSI se sont améliorées au cours du quatrième trimestre", a déclaré le courtier Anand Rathi dans une note, ajoutant qu'une meilleure conversion de la valeur totale du contrat en chiffre d'affaires est également "susceptible de contribuer à l'amélioration des taux de croissance pour l'informatique indienne".

Le bénéfice net du groupe L&T a toutefois diminué de 1,5 % pour atteindre 11,35 milliards de roupies (135,89 millions de dollars), manquant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 11,64 milliards de roupies, selon les données du LSEG.

Le total de ses commandes pour le trimestre s'est élevé à 1,4 milliard de dollars, soit à peu près le même niveau que l'année dernière.

Les commentaires des grands rivaux de LTIMindtree, Tata Consultancy Services et HCLTech, qui ont annoncé une croissance de leurs revenus la semaine dernière, sont restés prudents, TCS déclarant qu'il est "trop tôt" pour prédire une croissance soutenue.

(1 $ = 83,5210 roupies indiennes)