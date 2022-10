Les actions de la société indienne Wipro chutent, tandis que celles de HCLTech brillent, alors que l'informatique se prépare à un ralentissement.

Wipro, basé à Bengaluru, a prévu mercredi que le chiffre d'affaires de l'activité informatique au troisième trimestre augmenterait de 0,5 % à 2,0 % en séquentiel, ce qui est beaucoup plus lent que le bond de 4,1 % du trimestre précédent, faisant écho à l'avertissement de son grand rival, Tata Consultancy Services Ltd, qui prévoit une faiblesse au cours des prochains mois.

Les prévisions de Wipro concernant une faible croissance du chiffre d'affaires et un nombre d'embauches nettes le plus bas depuis neuf trimestres reflètent "l'incertitude croissante de la demande", a écrit Akshat Agarwal, analyste chez Jefferies, dans une note jeudi, ajoutant que de nouvelles augmentations de salaires réduiraient ses marges.

Le nombre d'employés de la société au cours du trimestre de septembre s'élevait à 259 179, contre 258 574 à la fin juin.

L'industrie, qui a vu la demande monter en flèche pendant la pandémie grâce à une transition mondiale vers une infrastructure technologique basée sur le cloud, se prépare à un effondrement économique sur les principaux marchés des États-Unis et de l'Europe.

Selon les experts du secteur, il devient de plus en plus difficile de conclure des contrats importants, ce qui donne parfois un avantage aux entreprises qui parviennent à maîtriser leurs coûts et à dégager de meilleures marges.

HCLTech, basée à Noida, a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant pour l'exercice 2023 à 13,5 %-14,5 %, contre 12 %-14 % auparavant.

Les analystes de Motilal Oswal Financial Services ont déclaré que "les solides prévisions de croissance et les performances en matière de marges de HCLTech dans un environnement où la demande de services informatiques devrait être de plus en plus faible, devraient contribuer à réduire l'écart d'évaluation par rapport aux grandes entreprises de services informatiques".

L'indice Nifty IT a perdu plus d'un quart de sa valeur cette année, à la dernière clôture. L'indice Nifty IT était en baisse de 1,03% à 0425 GMT jeudi, entraînant le Nifty 50, qui était en baisse de 0,4%.