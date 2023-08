HCP Plastene Bulkpack Ltd est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication d'emballages en plastique en Inde. Les segments de la société comprennent la division des sacs tissés et la division des étiquettes tissées. Les produits de la société comprennent les sacs pour conteneurs flexibles intermédiaires en vrac (FIBC), les doublures de FIBC, les petits sacs, les textiles techniques, les étiquettes pour vêtements, le tissu tissé et le fil multi-filament. Les GRVS, les sacs en vrac, les sacs géants ou simplement les big bags sont des conteneurs de taille permettant de stocker, de transporter et de manipuler des produits secs, granuleux et/ou des boues. La société propose une gamme de sacs tissés. La société propose des sacs et des sachets tissés de qualité en polypropylène (PP)/polyéthylène haute densité (PEHD). Son géotextile tissé en polypropylène offre des applications de filtration, de stabilisation des sols, de séparation et de renforcement, ce qui le rend crucial pour l'industrie de la construction. L'entreprise dessert diverses industries, notamment celles des minéraux, des céréales alimentaires, du ciment, des polymères, du sucre et du sel, ainsi que de l'agriculture et des engrais.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier