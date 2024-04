HD Hyundai Co Ltd, anciennement Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd, est une société holding basée en Corée dont l'activité principale est la production et la distribution de produits pétroliers. La société exerce ses activités dans cinq secteurs. Le secteur de la raffinerie de pétrole est principalement engagé dans la production et la vente d'essence, de kérosène, de diesel et d'huile lourde. Le segment des machines de construction est principalement engagé dans la fabrication et la vente d'équipements de construction tels que les excavateurs. Le secteur électrique et électronique se consacre principalement à la fabrication et à la vente de transformateurs, de disjoncteurs haute tension, de machines tournantes et de moteurs basse tension. Le segment Ship Service est principalement engagé dans la fourniture de pièces détachées et de services pour les machines de moteurs marins. Le segment "Autres" est principalement engagé dans la fabrication et la vente de robots industriels et autres.