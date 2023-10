Hd Hyundai Co Ltd, anciennement Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd, est une société basée en Corée dont l'activité principale est la production et la distribution de produits pétroliers. La société exerce ses activités dans cinq secteurs. Le secteur du raffinage produit et vend de l'essence, du kérosène, du diesel, de l'huile lourde et d'autres produits. Le secteur de l'électricité et de l'électronique fabrique et vend des produits tels que des transformateurs, des disjoncteurs haute tension, des machines tournantes, des moteurs électriques basse tension, des tableaux de distribution, des commandes de puissance et des disjoncteurs moyenne-basse tension. Le segment des machines de construction fabrique et fournit des machines de construction et des véhicules industriels tels que des excavateurs et des chariots élévateurs. Le segment des robots produit et fournit des robots industriels, des robots à écran à cristaux liquides (LCD), des contrôleurs et des robots coopératifs. Le segment "Autres" propose des services après-vente pour les navires et les moteurs. En outre, ce segment vend également en gros des composants de navires.

Secteur Energie