HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd, anciennement Hyundai Heavy Industries Co Ltd, est une société basée en Corée dont l'activité principale est la construction navale. La société exerce ses activités dans quatre secteurs. Le segment de la construction navale est engagé dans la construction de navires. Le segment "Engine Machinery" se consacre à la fabrication et à la vente de moteurs marins et d'équipements mécaniques. Le segment "Ocean Plant" est engagé dans la fabrication et la vente de structures offshore et de centrales électriques chimiques. La branche "Autres" est engagée dans l'exploitation de théâtres.

