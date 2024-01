Les actions indiennes ont progressé lundi, grâce à un rebond des valeurs financières en perte de vitesse et en suivant les gains des marchés asiatiques.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 1% à 21 567,15 points et l'indice S&P BSE Sensex était en hausse de 0,97% à 71 395,13 points à 9h59 IST.

Les marchés asiatiques ont augmenté, menés par la Chine après que le régulateur des marchés du pays ait déclaré qu'il suspendrait complètement les prêts d'actions restreints, dans une tentative de stabiliser les marchés boursiers du pays.

Dans le même temps, le taux d'inflation favori de la Réserve fédérale a montré une modération des prix en décembre, renforçant les espoirs d'une réduction rapide des taux d'intérêt.

Au niveau national, 12 des 13 secteurs ont enregistré des gains. Les services financiers, qui ont le poids le plus élevé, ont augmenté de 1,3 %.

Les valeurs financières ont perdu 6,28% au cours des sept dernières séances depuis que le principal prêteur privé, HDFC Bank, a publié des résultats trimestriels décevants. L'indice de référence Nifty a perdu environ 3 % au cours de la même période.

HDFC Bank, qui avait elle-même perdu 14,6 % au cours de ces sept séances, a progressé de 1,3 % sur la journée.

"Nous pensons que le gros de la pression vendeuse est passé et que le Nifty de référence pourrait se consolider près des niveaux actuels au cours des prochaines séances avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et le budget de l'Union (de l'Inde) prévu plus tard dans la semaine", a déclaré Narendra Solanki, responsable de la recherche fondamentale des services d'investissement chez Anand Rathi Shares and Stock Brokers.

"Alors que la Fed pourrait donner plus de détails sur le calendrier potentiel des réductions de taux, le budget intérimaire de l'Inde pourrait mettre en avant des secteurs tels que l'infrastructure en raison de l'augmentation probable des allocations.

La décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt sera prise mercredi et le budget de l'Inde sera présenté jeudi.

Parmi les actions individuelles, Oil and Natural Gas Corporation a bondi de 4 % et a été le principal gagnant du Nifty 50, aidé par les contrats à terme sur le pétrole Brent qui ont atteint leur plus haut niveau en huit semaines.

Les actions de SBI Cards and Payment Services ont perdu 6 % après que la société ait annoncé un bénéfice inférieur aux prévisions pour le troisième trimestre, en raison de coûts financiers plus élevés. (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K et Sonia Cheema)