Les actions indiennes ont augmenté lundi, suivant le rebond de leurs homologues asiatiques, grâce à la hausse des bénéfices de la société informatique Wipro et à la baisse des prix du brut qui a aidé les sociétés de commercialisation du pétrole, mais une chute du principal prêteur privé, HDFC Bank, a limité les gains.

Le NSE Nifty 50 était en hausse de 0,40% à 22 236,05 à 10:37 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a gagné 0,30% à 73 308,85.

Les deux indices de référence ont perdu environ 1,6 % la semaine dernière, les inquiétudes concernant le conflit au Moyen-Orient et le retard dans la réduction des taux d'intérêt aux États-Unis ayant pesé.

"Le sentiment à court terme reste prudent. Des taux américains plus élevés pour longtemps et des tensions géopolitiques au Moyen-Orient continueront d'avoir un impact sur toutes les classes d'actifs", a déclaré Abhijit Bhave, directeur général et chef de la direction d'Equirus Wealth.

"Les investisseurs suivront de près l'évolution de ces facteurs et leur impact potentiel sur la croissance économique de l'Inde et les bénéfices des entreprises.

Les 13 principaux secteurs ont tous enregistré des gains.

Wipro a gagné 2,7 % après que le fournisseur de services logiciels ait annoncé des revenus plus importants que prévu pour le trimestre de mars.

Les sociétés publiques de commercialisation du pétrole, Bharat Petroleum Corporation, Hindustan Petroleum Corporation et Indian Oil Corporation, ont gagné entre 3 % et 4,5 %, aidées par la baisse des prix du pétrole brut.

Le prix du pétrole brut Brent est passé sous la barre des 87 dollars le baril après avoir dépassé les 91 dollars le baril la semaine dernière. La baisse des prix du brut aide les importateurs de cette matière première, comme l'Inde et ses sociétés de commercialisation du pétrole.

Les valeurs pharmaceutiques ont augmenté de 0,9 %, grâce à un bond de 3 % de Lupin, qui a reçu l'aval de l'autorité américaine de réglementation des médicaments pour un comprimé destiné à traiter l'hyperactivité vésicale.

Les actions asiatiques ont rebondi lundi, gagnant 0,8 %, après avoir chuté de 3,7 % la semaine dernière.

HDFC Bank, le titre le plus lourd du Nifty 50, a gagné 1,7% à l'ouverture, mais a inversé les gains pour se négocier 1% plus bas. Le prêteur a rapporté un bénéfice moins important que prévu pour le trimestre de mars en raison de provisions plus élevées.