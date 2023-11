Suite à la notification du 30 juin 2023, HDFC Bank Limited a informé que, suite à une demande faite par la Banque à la Reserve Bank of India ("RBI") sur recommandation du Conseil d'administration de la Banque à cet égard, la RBI, par sa communication du 23 novembre 2023, a approuvé la nomination de M. V. Srinivasa Rangan en tant que directeur exécutif (c'est-à-dire directeur à temps plein) de la Banque pour une période de 3 (trois) ans à compter du 23 novembre 2023. M. V. Srinivasa Rangan était directeur exécutif et directeur financier de l'ancienne Housing Development Finance Corporation Limited. Il est titulaire d'une licence en commerce de l'université de Delhi et est membre associé de l'Institut des comptables agréés de l'Inde (ICAI).

Il est expert en finance, comptabilité, audit, économie, gouvernance d'entreprise, conformité légale et réglementaire, gestion des risques et réflexion stratégique. Il possède une vaste expérience dans le secteur du financement du logement et de l'immobilier. M. Rangan a participé à des missions de conseil international dans le domaine du financement du logement au Ghana et aux Maldives.

Il a été membre de divers comités liés aux services financiers, tels que le comité de la RBI sur la titrisation des actifs et la titrisation adossée à des hypothèques, le groupe technique formé par la National Housing Bank (NHB) pour la mise en place d'une institution de marché hypothécaire secondaire en Inde, le groupe de travail de la NHB sur les obligations sécurisées et le groupe de travail de la NHB sur le mécanisme de rehaussement de crédit.